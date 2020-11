Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Sachbeschädigung an einem Schild "Vorfahrtstraße"

GoslarGoslar (ots)

Braunlage: Am Samstag (31.10.2020) kam es vermutlich in den Morgenstunden zu einer Sachbeschädigung an einem Verkehrszeichen. Das Schild "Vorfahrtstraße" (VZ 306), welches in der Nähe der Bushaltestelle "Jermerstein" aufgestellt ist, wurde durch einen bislang unbekannten Täter aus der Verankerung gedrückt. Hierbei entstand am Betonsockel ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 200EUR. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, den bittet die Polizei Braunlage sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen. (bm)

