Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Räuberischer Diebstahl

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 03.07.2020, gegen 17:13 Uhr ereignete sich im Drogeriemarkt Müller in der Fußgängerzone in Pirmasens ein räuberischer Diebstahl. Eine Mitarbeiterin des Drogeriemarktes konnte eine männliche Person dabei beobachten, wie dieser ein Parfum im Wert von ca. 97 Euro aus dem Regal entnahm und in seinen Hosenbund steckte. Als er den Laden, ohne zu bezahlen, verlassen wollte, sprach ihn die Mitarbeiterin im Eingangsbereich an. Als der Täter trotzdem flüchten wollte, hielt ihn die Mitarbeiterin fest. Der Täter konnte sich jedoch losreißen und flüchtete aus dem Laden. Auf der Flucht rannte der Täter vor dem Laden ein dort befindliches Kind um, welches bei der polizeilichen Aufnahme jedoch nicht mehr vor Ort zugegen war. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Südländisches Aussehen, trug cremefarbene Kapuzenweste, schwarzes T-Shirt und blaue Jeans. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, insbesondere die Eltern des betroffenen Kindes, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

