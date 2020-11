Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 01.11.2020

GoslarGoslar (ots)

Pressemitteilung des PK Seesen vom 01.11.2020

Seesen Am Freitag den 30.10.2020 kam es gegen 16:30 Uhr auf der B 243 zu einem Verkehrsunfall. Demnach befuhr ein 27jähriger PKW-Fahrer die B 243 aus Richtung Bornhausen in Richtung Seesen. Ca. 400 m vor der Einmündung zum Schäfereiweg kam der 27jährige aus zur Zeit ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der Fahrer blieb unverletzt, der PKW wurde beschädigt. Sachschaden ca. 1200,- Euro. Bei der Unfallaufnahme wird durch die aufnehmenden Beamten festgestellt, dass der PKW nicht versichert und über keine Zulassung verfügt. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Seesen Zwischen dem 29.10.2020 und dem 30.10.2020 wurde in der Straße Hodagswinkel in Seesen durch einen unbekannten Täter eine Gartenlaube aufgebrochen. Ob Diebesgut erlangt wurde, konnte noch nicht festgestellt werden. Der Täter beschädigte jedoch die Eingangstür, sowie eine weitere Tür, welche in einen extra Raum führt. Sachschaden ca. 250, -Euro.

Lutter Durch eine zur Zeit unbekannte Person wurde im Ortsteil Bodenstein auf einem Feldweg an der L 500 ein alter PKW Ford unerlaubt entsorgt. Bei der Überprüfung konnten weiterhin 5 gefüllte Altölkanister auf den Sitzen des PKW festgestellt werden. Eine entsprechende Strafanzeige (Umweltdelikt) wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell