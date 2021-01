Polizei Bonn

POL-BN: Lannesdorf: Seitenscheiben von acht PKW eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise

In der Nacht von Samstag (23.01.2021) auf Sonntag (24.01.2021) beschädigten bislang Unbekannte mehrere PKW in der Ellesdorfer Straße, Mehlemer Straße und der Ließemer Straße in Bonn-Lannesdorf. Hierbei wurden jeweils Seitenscheiben von insgesamt acht Fahrzeugen eingeschlagen. Nach den ersten Feststellungen ist ein Gesamtsachschaden im Umfang von mehreren tausend Euro entstanden. In keinem der Fälle wurde etwas entwendet.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu möglichen Verursachern machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

