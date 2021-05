Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Hohentwiel, Lkrs. KN) Sechs Personen bei Schlägerei verletzt

Singen (ots)

Im Bereich der Zufahrtstraße zur Friedrich-Hecker-Straße ist es am Dienstagnachmittag zu einer anfänglich verbalen und dann körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Sechs Beteiligte wurden verletzt, vier davon mussten wegen der Schwere der Verletzungen stationär in Krankenhäuser aufgenommen werden. Angefangen hatte der Streit zwischen zwei Jugendlichen, die auf dem Rückweg von einer Berufsschule waren. Die Menge des Personenkreises wuchs dann um Mädchen, Frauen sowie weiteren männlichen Personen unterschiedlichen Alters auf eine größere Gruppe an. Mit Holzstöcken und vorgefundenen Stangen und Steinen schlugen die Beteiligten aufeinander ein. Mehrere hinzugerufene Polizeistreifen umliegender Dienststellen und der Bundespolizei mussten den Streit schließlich schlichten. Aktuell ermittelt die Polizei gegen sieben Personen im Alter von 14 bis 48 Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung

