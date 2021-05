Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck

Landkreis Tuttlingen) Sattelzug verliert Ladung

Kreisstraße zeitweise gesperrt (11.05.2021)

Neuhausen ob Eck (ots)

Klärschlamm verloren hat ein Lastwagen am Dienstag gegen 10.30 Uhr auf der Kreisstraße 5945 zwischen Tuttlingen und Neuhausen. Ein 56-Jähriger war mit einem Scania in Richtung Neuhausen unterwegs, als sich am Auflieger die Heckklappe zu Beginn eines zweispurigen Streckenabschnitts plötzlich öffnete. Dadurch ergoss sich die aus Klärschlamm bestehende Ladung über die gesamte Fahrbahn. Es dauerte mehrere Stunden, bis mit schwerem Arbeitsgerät und einer Kehrmaschine die Straße wieder gesäubert werden konnte. In dieser Zeit kam es vermehrt zu Verkehrsbehinderungen.

