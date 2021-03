Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Junge stürzt mit Tretroller - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

In Stühlingen-Bettmaringen ist am Samstagmittag, 06.03.2021, ein 12-jähriger Junge mit seinem Tretroller gestürzt. Gegen 15:50 Uhr war der Junge nach derzeitigem Ermittlungsstand alleinbeteiligt auf dem Gehweg zu Fall gekommen. Er zog sich Verletzungen im Gesicht zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Klinik nach Freiburg.

