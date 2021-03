Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Einbruch in Pizzeria

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Titisee-Neustadt]

In der Nacht vom 05.03. auf den 06.03.2021, gelang es einer noch unbekannten Person in die Pizzeria in der Hauptstraße einzudringen. Im Gebäudeinneren entwendete die unbekannte Person Geld aus einer Kasse.

Nach ersten Einschätzungen wurde Bargeld in Höhe von ca. 250 Euro entwendet. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalles, sich unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.

