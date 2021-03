Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen - Kaminbrand

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Löffingen]

Am 06.03.2021, gegen 19:16 Uhr, wurde über den Notruf ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Lindenstraße, im Ortsteil Unadingen, gemeldet.

Die hinzugezogene Feuerwehr aus Löffingen / Unadingen konnte an der Örtlichkeit einen Kaminbrand feststellen. Durch den Brand entstand weder ein Personenschaden, noch ein nennenswerter Sachschaden.

