Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie erst jetzt zur Anzeige gebracht wurde, verursachte ein unbekannter Autofahrer in Schwetzingen einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Unbekannte streifte in der Zeit zwischen Donnerstag, 14. Mai und Montag, 18. Mai mit seinem Fahrzeug einen auf dem "Alten Meßplatz" in der Wildemannstraße abgestellten VW Bus. Anschließend fährt er, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern.

Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 zu melden.

