Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall im Kreisverkehr (11.05.2021)

Donaueschingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf einem Kreisverkehr an der Güterstraße / Bahnhofstraße. Ein 36-jähriger Renault-Fahrer fuhr von der Bahnhofstrafe auf den Kreisverkehr ein. Dabei bemerkte er zu spät, dass ein vor ihm aus dem Kreisel ausfahrender Audi bremsen musste und fuhr auf. Dabei kam es zum Sachschaden an beiden Autos in Höhe von insgesamt 3.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell