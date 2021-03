Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Fahndung der Bundespolizei erfolgreich

Breitenau (ots)

Am Montag (8. März 2021) kontrollierten die Beamten der Bundespolizei unter anderem einen Serben (33 Jahre) in der Kontrollstelle auf der A17. Der 33-Jährige konnte bei der Kontrolle einen serbischen Reisepass vorweisen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen gab es Erkenntnisse, dass er einer Arbeitsaufnahme in Deutschland nachgehen will. Einen Aufenthaltstitel konnte er für die beabsichtigte Erwerbstätigkeit den Beamten nicht vorweisen. Somit durfte er nicht nach Deutschland einreisen. Dieser wurde wegen des Straftatverdachtes zur unerlaubten Einreise beanzeigt und nach Tschechien zurückgewiesen.

Bei weiteren Kontrollen am 9. März 2021 in den Nachtstunden verhafteten die Polizeibeamten auf der A17 und in Bahratal zwei Männer aus Ungarn und Rumänien. Auf der A17 wurde ein Mann (33 Jahre) aus Ungarn nach erfolgter Einreise nach Deutschland überprüft. Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg hatte den Mann zur Fahndung ausgeschrieben. Er wurde im Juli 2019 wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.750 EUR verurteilt. Da er die Geldstrafe nicht aufbrachte erfolgte seine Hafteinlieferung für die nächsten 35 Tage.

Weitere vier Stunden später wurde in Bahratal ein rumänischer Staatsangehöriger im Alter von 31 Jahren verhaftet. Auch dieser war im polizeilichen Fahndungssystem durch die Staatsanwaltschaft Osnabrück ausgeschrieben und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe verurteilt. Der Verhaftete war offenkundig gut vernetzt und rief einen Freund an. Dieser Freund bezahlte bei der Polizei Löningen in Niedersachsen die Geldstrafe von insgesamt 1.708,50 EUR. Im Anschluss durfte er weiterreisen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell