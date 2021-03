Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Einsatzreiches Wochenende für die Hattinger Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Hattingen (ots)

Ein Motorroller in einem Teich sorgte am heutigen Sonntagmorgen für einen Einsatz der Hattinger Feuerwehr. Die Polizei informierte die Rettungskräfte über das Gefährt in einem Teich im Gewerbe- und Landschaftspark Henrichshütte. Das in flachem Wasser in Böschungsnähe liegende Zweirad konnte schnell durch die Einsatzkräfte geborgen werden. Zum Glück waren nur sehr geringe Mengen an Treibstoff ausgelaufen. Diese verflüchtigten sich, so dass hier keine weiteren Maßnahmen erforderlich waren. Der zerstörte Roller wurde an die Polizei übergeben.

Zu einem weiteren Umwelteinsatz rückten die hauptamtlichen Kräfte nur wenig später aus. Im Kreuzungsbereich Hüttenstraße / Am Büchsenschütz befanden sich Betriebsmittel auf der Fahrbahn. Diese wurden mit einem speziellen Bindemittelabgestreut und eingearbeitet. Nach dem die Gefahrenstelle entsprechend gekennzeichnet wurde, rückten die Einsatzkräfte wieder ein. Zur Reinigung der Straße wurde der Bereitschaftsdienst der Stadt Hattingen alarmiert.

Bereits gestern rückten die hauptamtlichen Kräfte zu zwei ausgelösten Brandmeldeanlagen aus. Der Einsatz in Niederwenigern stellte sich als Fehlalarm heraus. Der ebenfalls alarmierte örtliche Löschzug brauchte nicht mehr ausrücken.

Die Ursache für die Auslösung der Anlage an der S-Bahnstation "Im Bruchfeld" war der Brand eines Mülleimers. Dieser konnte mit einem Kleinlöschgerät schnell bekämpft werden, so dass der ebenfalls alarmierte Löschzug Mitte nicht mehr tätig werden musste.

Die First-Responder-Einheit des Löschzuges Niederwenigern ist am gestrigen Samstag zweimal zu medizinischen Notfällen alarmiert worden. Vor Ort versorgten die Einsatzkräfte die Patienten bis zum jeweiligen Eintreffen des Rettungsdienstes. Dieser übernahm dann die weitere Versorgung.

Das beigefügte Bild darf im Zusammenhang mit der Berichterstattung unter Nennung Jens Herkströter verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Hattingen, übermittelt durch news aktuell