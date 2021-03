POL-RE: Recklinghausen: Auffahrunfall auf der Esseler Straße

Polizeipräsidium Recklinghausen

Am Mittwoch, um 16:40 Uhr, fuhr ein 31-jähriger Motorradfahrer aus Oer-Erkenschwick einer 51-jährigen Frau aus Recklinghausen hinten auf ihr Auto auf, stürzte und verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen transportierte ihn in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren auf der Esseler Straße in Richtung Essel unterwegs. In Höhe des Schlingwegs bremste die 51-Jährige ihr Auto ab, um nach rechts abzubiegen. Dabei fuhr der Motorradfahrer auf. Die Feuerwehr Recklinghausen streute Kraftstoffrückstände auf der Straße ab. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro.

