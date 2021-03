Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfall mit zwei Schwerverletzten - Verdacht auf Alkohol

Recklinghausen (ots)

Am Vormittag, gegen 11:45 Uhr, geriet eine 38-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen in einer leichten Rechtskurve auf dem Westerholter Weg in den Gegenverkehr. Hier kollidierte sie mit einer 56-jährigen Autofahrerin aus Herten.

Die 38-Jährige beschädigte im weiteren Verlauf zwei geparkte Fahrzeuge am Fahrbahnrand. Die 56-Jährige beschädigte ebenfalls ein weiteres geparktes Auto.

Die beiden Frauen verletzten sich bei dem Unfall schwer. Zwei Rettungswagen transportierten sie in Krankenhäuser.

Bei der 38-Jährigen ergaben sich vor Ort Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein blieb bei der Polizei.

Die beiden primär beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Westerholter Weg war während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt.

Bei dem Unfall entstand 22.000 Euro Sachschaden.

