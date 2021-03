Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Polizei sucht Zeugen nach zwei Unfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Auf der Dortmunder Straße wurde am Dienstag, zwischen 6.30 Uhr und 15 Uhr, ein blauer VW Golf angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet und hat einen Schaden von rund 1.000 Euro hinterlassen. Außerdem wurde am Dienstag, zwischen 9.15 Uhr und 12.40 Uhr, auf der Borker Straße ein schwarzer 2er BMW bei einer Unfallflucht beschädigt. Der Firmenwagen parkte am Straßenrand. Der linke vordere Kotflügel wurde eingedrückt, der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Ein Verursacher hat sich bislang nicht gemeldet.

Hinweise zu den Unfallfluchten nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell