Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Seniorin stürzt im Linienbus

Recklinghausen (ots)

Eine 83-jährige Frau aus Marl ist am Dienstagnachmittag in einem Linienbus gestürzt und musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Seniorin war gegen 17 Uhr an der Victoriastraße Ecke Otto-Hue-Straße in den Bus eingestiegen. Als der Busfahrer losfuhr, war die Seniorin noch auf dem Weg zu ihrem Sitzplatz - sie verlor den Halt und stürzte. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

