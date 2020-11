Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Straßenbahn in Bielefeld lebensgefährlich verletzt

BielefeldBielefeld (ots)

FK / Bielefeld - Mitte - Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 29.11.2020, gegen 17:24 Uhr, wurde ein 39-jähriger Radfahrer beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn lebensgefährlich verletzt. Der Bielefelder befuhr nach den bisherigen Erkenntnissen den Radweg auf dem Niederwall rechtsseitig in Richtung Jahnplatz. Hinter der Kreuzung mit der Rohrteichstraße fuhr er nach links über den Gehweg und beabsichtigte augenscheinlich den Niederwall in Richtung Neustädter Straße zu queren. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einer den Niederwall in Richtung Jahnplatz fahrenden Straßenbahn. Durch den Zusammenprall wurde der Radfahrer von der Bahn abgewiesen und kam zu Fall. Aufgrund der bei dem Zusammenstoß erlittenen schweren Kopfverletzungen wurde der Radfahrer nach medizinischer Versorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein städtisches Krankenhaus verbracht. Die Bahnstrecke wurde für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 20 Uhr gesperrt. Hinweise von Zeugen nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222

Dominik Schröder (DS), Tel. 0521/545-3195

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell