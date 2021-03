Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Radfahrer bei Unfall mit Auto verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Engelbertstraße/Saarstraße ist am Dienstagnachmittag ein 74-jähriger Radfahrer aus Recklinghausen schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 17.15 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Engelbertstraße in Richtung Pappelallee unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr eine 22-jährige Autofahrerin aus Datteln auf der Saarstraße Richtung Rhein-Herne-Kanal. An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der Beiden. Der Radfahrer stürzte und musste anschließend mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, wo er auch stationär aufgenommen wurde. Es entstand rund 300 Euro Sachschaden bei dem Unfall.

