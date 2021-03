Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Am Dienstagmorgen hebelten unbekannte Täter die Seiteneingangstür zu Gewerberäumen an der Grutholzstraße auf. Die Spinde wurden nach Beute durchsucht. Die Täter flüchteten mit der Trinkgeldkasse.

In der Nacht zu Dienstag brachen Unbekannte in ein Ladenlokal an der Bahnhofstraße ein. Diverse Schränke wurden auf der Suche nach Beute geöffnet. Letztendlich nahmen die Täter ein Mobiltelefon mit.

Dorsten

Unbekannte Täter hebelten am frühen Mittwochmorgen die Notausgangstür eines Getränkemarktes an der Borkener Straße auf. Aus dem Kassenbereich nahmen sie unter anderem Zigarettenschachteln mit. Hinweise auf die Fluchtrichtung liegen nicht vor.

Am vergangenen Montag oder Dienstag brachen unbekannte Täter in eine Garage an der Hardtstraße ein. Entwendet wurden Werkzeuge und Angelgerät. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Recklinghausen

In der Nacht zu Mittwoch hebelten Unbekannte einen Lagercontainer auf einer Baustelle an der Cranger Straße auf. Aus dem Container nahmen sie einen Stromgenerator mit.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

