Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfall auf der Bochumer Straße - Auto überschlagen, Fahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch fuhr ein 20-jähriger Recklinghäuser, um 16:45 Uhr, mit seinem Auto auf der Bochumer Straße in Richtung Herne und kam, kurz hinter der Grullbadstraße, nach rechts von der Fahrbahn ab. In Folge eines Zusammenstoßes mit zwei geparkten Autos überschlug sich sein Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gefahren. Die Bochumer Straße musste zur Unfallaufnahme im betreffenden Bereich zeitweise komplett gesperrt werden. Das Auto des 20-Jährigen wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 13.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell