Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeugenhinweise führen auf die Spur des gesuchten Exhibitionisten

Neuss (ots)

Mit Pressemeldung vom 04.08.2020 - 12:10 Uhr, suchte die Polizei nach einem Mann, der sich am Vorabend (03.08.) an der Bonner Straße einer Spaziergängerin in schamverletzender Weise gezeigt hatte.

Die Kripo bat seinerzeit um Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Gesuchten geben konnten und erhielt daraufhin zahlreiche Anrufe und auch den entscheidenden Tipp.

Die weiteren Ermittlungen richten sich nun gegen einen 29-jährigen Tatverdächtigen aus Neuss und dauern derzeit noch an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell