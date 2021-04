Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verkehrsunfall an Fußgängerüberweg - Radfahrerin verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 26.04.2021, gegen 16.20 Uhr, überquerte eine 21-jährige Radfahrerin in der Hauptstraße den Fußgängerüberweg von der Tramhaltestelle in Richtung Einkaufszentrum Insel. Ein Pkw-Fahrer, welcher die Hauptstraße von Friedlingen kommend in Richtung Schlaufenkreisel befuhr, soll die Radfahrerin auf dem Fußgängerüberweg nicht erkannt haben und mit unverminderter Geschwindigkeit weitergefahren sein. Um eine Kollision zu verhindert sprang die Radfahrerin vom Fahrrad. Dabei stürzte sie und verletzte sich leicht. Es ist unklar, ob der Pkw-Fahrer den Vorfall überhaupt bemerkt hat. Gesucht wird nun der Pkw-Fahrer. Er soll einen dunklen Drei-Tage-Bart haben, etwa 35 Jahre alt sein und einen älteren, dunklen Pkw gefahren haben. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 9800-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können.

