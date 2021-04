Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Alkoholisierte Ruhestörerin muss in Gewahrsam

Freiburg (ots)

Weil sie permanent die Nachtruhe störte, musste eine alkoholisierte Frau am Montagabend, 26.04.2021, in Bad Säckingen die Nacht in einer Polizeizelle verbringen. Zunächst gegen 22:30 Uhr war die Polizei von Bewohnern des Hauses verständigt worden. Die 50-jährige war schon vor draußen hörbar. Sie wurde aufgefordert, sich ruhig zu verhalten und zeigte sich einsichtig. Keine 15 Minuten später hatte die Frau ihre guten Vorsätze wieder vergessen und schrie herum. Dieses Mal war sie völlig unkooperativ und beleidigte die Polizistinnen und Polizisten fortwährend. Der Frau wurde der Gewahrsam erklärt. Sie war deutlich alkoholisiert. Eine Überprüfung ergab knapp zwei Promille. Über die Nacht blieb sie in der Gewahrsamszelle.

