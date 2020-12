Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Feuerwehr rückt Heilig Abend mehrmals aus

Am Heiligen Abend rückte die Feuerwehr Gevelsberg zu mehreren Einsätzen aus. In der Mühlenstraße wurde eine Zugangsöffnung für den Rettungsdienst geschaffen, da eine Dame nicht mehr in Lage war die Tür selbstständig zu öffnen. Im Anschluss wurde eine Tragehilfe durchgeführt. Am Abend rückte die Hauptwache zu einer medizinischen Erstversorgung zur Wittener Straße aus und betreute den Patienten bis zum Eintreffen des Rettungswagen und des Notarztes. Um 04.04 Uhr rückte das HLF der Hauptwache zu einem brennenden Container am Westparkplatz aus und löschte diesen ab.

