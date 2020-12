Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Brennendes Motorrad am Oberbraken.

GevelsbergGevelsberg (ots)

Am Sonntag wurde die Feuerwehr Gevelsberg um 10:59 Uhr zum Oberbraker Weg alarmiert. Dort war ein Motorrad in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das im Vollbrand stehende Motorrad auf der Straße vor einem leerstehenden Wohnhaus. Ein Trupp mit Atemschutzgeräten, rückte vor und löschte das brennende Motorrad mit einem Gemisch aus Wasser und Schaummittel mit einem C - Strahlrohr ab. Der Löschzug 1 streute anschließend ausgelaufenes Benzin mit Bindemittel ab und pumpte das restliche Benzin aus dem aufgeplatzten Fahrzeugtank. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Die Bediensteten der Hauptwache und der Löschzug 1, rückten um 12 Uhr wieder zur Wache ein.

