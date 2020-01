Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Hardtberg: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf dem Konrad-Adenauer-Damm

Bonn (ots)

Zwei verletzte Autofahrer und ein Sachschaden von rund 25000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der am Mittwochmittag (08.01.2020) zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf dem Konrad-Adenauer-Damm geführt hat. Nach dem derzeitigen Sachstand befuhr ein 54-jähriger Mann den Konrad-Adenauer-Damm aus Richtung Provinzialstraße kommend. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 42-jähriger Autofahrer von der BAB an der Ausfahrt Hardtberg auf den Konrad-Adenauer-Damm abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Unfallzeit gegen 12:35 Uhr zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Nach Zeugenaussagen soll der 54-Jährige trotz Rotlicht zeigender Lichtzeichenanlage in die Kreuzung eingefahren sein.

Beide Autofahrer, deren Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Der Konrad-Adenauer-Damm wurde aus Richtung Provinzialstraße für die Dauer der Unfallaufnahme bis 13:50 Uhr gesperrt. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

