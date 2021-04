Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zwei Schwerverletzte nach Frontalkollision - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Auf der Straße zwischen Waldshut und Gurtweil sind am Montagmorgen, 26.04.2021, zwei Autos frontal kollidiert. Die Fahrer, eine 54-jährige Frau und ein 51 Jahre alter Mann, wurden in ihren schwer beschädigten Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitten schwere Verletzungen. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik gebracht. Gegen 09:25 Uhr war der Mann mit seinem Auto aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit der entgegenkommenden Renault der Frau zusammengestoßen. An den beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden. Die Schadenhöhe dürfte bei rund 13000 Euro liegen. Sowohl die Autos als auch das Handy des Mannes wurden beschlagnahmt. Die Verbindungsstraße war bis gegen 12:30 Uhr gesperrt.

