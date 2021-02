Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Vorfahrt missachtet

Ludwigsburg (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 23.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 11:20 Uhr auf der Gartenstraße in Korntal ereignete. Als ein 45-jähriger Toyota-Lenker von der Bergstraße in die Gartenstraße einfuhr, stieß er mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 51 Jahre alten Porsche-Lenker, den er mutmaßlich nicht rechtzeitig sah, zusammen. Hierdurch erlitt der 51-jährige Mann leichte Verletzungen. Darüber hinaus waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten anschließend abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell