Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Motorradfahrer geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 17.10 Uhr war ein 20-jähriger Toyota-Lenker in Gerlingen auf der Panoramastraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Hier soll ihm ein noch unbekannter Motorradfahrer, der gerade einen Pkw überholte, entgegengekommen sein. Als sich der Motorradfahrer auf Höhe der "Obere Ringstraße" befand, soll er die Kurve geschnitten haben, woraufhin der 20-jährige Autofahrer mutmaßlich abbremsen und ausweichen musste. Dadurch brach das Heck aus und der Toyota-Lenker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Entlang der Fahrbahn prallte er schließlich gegen mehrere Mülltonnen und schob diese noch gegen einen geparkten Kia. Unterdessen fuhr der unbekannte Motorradfahrer, der möglicherweise mit einem weißen Zweirad unterwegs war, davon. Der Toyota war infolge des Geschehens nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Derzeit wird von einem Gesamtschaden von rund 3.000 Euro ausgegangen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem unbekannten Motorradfahrer machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell