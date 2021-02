Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1037/ Gäufelden: Unfall beim Überqueren der Kreisstraße

Ludwigsburg (ots)

Eine 87-jährige Pedelec-Fahrerin wollte am Sonntag gegen 15:15 Uhr die Kreisstraße 1037 (K1037) bei Gäufelden auf Höhe der Einfahrt zum Häckselplatz in Richtung Gäufelden-Tailfingen überqueren, als sie vermutlich einen aus Richtung Herrenberg-Gültstein kommenden 37-jährigen Opel-Lenker übersah. Trotz Vollbremsung und einem Ausweichversuch erfasste der Opel das Hinterrad des Pedelecs, so dass die Seniorin in der Folge stürzte und sich dabei leicht verletzte. Der Rettungsdienst brachte sie nach einer Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das Pedelec war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell