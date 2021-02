Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: Fahrzeug aufgebrochen, Handtasche entwendet

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag zwischen 17.00 Uhr und 17.50 Uhr an einem, im Glattbacher Weg geparkten grauen VW Beetle, die Seitenscheibe eingeschlagen. Anschließend entwendete er die auf dem Beifahrersitz abgestellte Handtasche der 40-jährigen Geschädigten, in welcher sich unter anderem deren Geldbeutel befand. Eine Fahndung nach dem möglichen Täter verlief ohne Erfolg. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter der Telefonnummer 07042 941 0 zu melden.

