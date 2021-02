Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Handtasche entwendet

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag kam es zwischen 14.00 Uhr und 14.40 Uhr zu einem Pkw-Aufbruch auf dem Parkplatz des Friedhofs in Besigheim. An einem dort im Friedhofweg geparkten VW Polo wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und die im Fahrzeug befindliche Handtasche der geschädigten 59-Jährigen entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Rufnummer 07142 405 0 zu melden.

