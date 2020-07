Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau: Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Landau (ots)

Zwei Verletzte und Sachschaden in noch unbekannter Höhe sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagmittag gegen 12:15 Uhr in Landau. Ein 34-jähriger Autofahrer befuhr die L509 in Fahrtrichtung der A 65, bog von dieser nach links in die Johannes-Kopp-Straße ab und übersah hierbei ein entgegenkommendes Auto. Der 24- jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs und sein 30-jähirger Beifahrer wurden durch den Aufprall verletzt und mussten in ein Krankenhaus verbracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurden die Fahrspur in Richtung Landau, sowie die Linksabbiegerspur im Zeitraum zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr gesperrt.

