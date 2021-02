Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Supermarkt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich am Freitagabend Zutritt in einen Supermarkt in der Zeppelinstraße, indem sie gegen 22:30 Uhr zunächst gegen die Eingangstüre traten. Nachdem es den Unbekannten schließlich gelang, die Schiebetüre aus ihrer Verankerung zu drücken, öffneten sie in dem Markt eine unverschlossene Vitrine und entwendeten daraus vermutlich mehrere Flaschen Alkohol. An der Eingangstüre entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Wert des Diebesguts konnte noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Rufnummer 07142 405-0 entgegen.

