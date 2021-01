Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrer stoßen zusammen

Ludwigshafen (ots)

Mit Verletzungen wurde am Montag (11.01.2021) ein 88-jähriger Fahrradfahrer in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem er mit einem 51-jährigen E-Bike-Fahrer frontal kollidierte. Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr in der Gustav-Stresemann-Straße. Die Polizei ermittelt derzeit den Unfallhergang und sucht Zeugen. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

