Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (418/2020) Unbekannte brechen in Bovender Schule ein

GöttingenGöttingen (ots)

Bovenden, Wurzelbruchweg in der Zeit zwischen Freitag, 13. November 2020, gegen 17.00 Uhr und Sonntag, 15. November 2020, gegen 9.30 Uhr

BOVENDEN (mb) - Indem sie ein Fenster einschlugen, gelangten Unbekannte am vergangenen Wochenende in das Innere einer Schule im Bovender Wurzelbruchweg. Auf ihrer Suche nach Diebesgut drangen sie gewaltsam in sämtliche Räumlichkeiten ein und entwendeten zahlreiche Elektronikartikel. Erste vorsichtige Schätzungen gehen von einer Gesamtschadenssumme im mittleren fünfstelligen Bereich aus.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitagabend (13.11.2020) und Sonntagmorgen (15.11.2020). Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Die Polizei Göttingen erbittet sachdienliche Hinweise unter Telefon 0551/491-2115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell