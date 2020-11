Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (416/2020) Unfall in Kurve auf L 569 - Außenspiegel beschädigt und weitergefahren, Polizei Friedland sucht Zeugen

GöttingenGöttingen (ots)

Gemeinde Gleichen, L 569 zwischen Benniehausen und Klein Lengden Donnerstag, 12. November 2020, gegen 13.25 Uhr

GEMEINDE GLEICHEN (jk) - Bei einem Unfall im Begegnungsverkehr ging am frühen Donnerstagnachmittag (12.11.20) auf der L 569 der Außenspiegel eines Renault Master zu Bruch. Der Vorfall ereignete sich in einer Kurve zwischen den Ortschaften Benniehausen und Klein Lengden (Landkreis Göttingen). Die Fahrerin des beschädigten Wagens kam mit dem Schrecken davon. Der mutmaßliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Göttingen fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Nach derzeitigem Stand geriet der Unbekannte gegen 13.25 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug vermutlich zu weit nach links auf den Gegenfahrstreifen. In der Folge touchierten sich die beiden Autos an den Außenspiegeln. An dem Renault entstand ein Schaden in Höhe von rund 300 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friedland unter Telefon 05504/937900 entgegen.

