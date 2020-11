Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (415/2020) Großbrand in Hann. Münden - Sonderkommission sucht nach Fotos und Videos

GöttingenGöttingen (ots)

HANN. MÜNDEN (jk) - Knapp eine Woche nach dem verheerenden Großbrand in der Altstadt von Hann. Münden (Landkreis Göttingen, wir berichteten) gehen die Ermittlungen der eigens eingerichteten Sonderkommission weiter.

Das mittlerweile teilweise abgetragene Geschäftshaus in der Rosenstraße, in dem das Feuer nach derzeitigem Stand ausbrach und von wo aus es sich wenig später auf weitere Fachwerkhäuser ausdehnte, konnte bislang nicht von Brandermittlern betreten werden. Die eigentlichen Untersuchungen zur Brandursache stehen also noch aus. Wann diese beginnen können, ist zurzeit unklar.

Bis es soweit ist, konzentriert sich die Arbeit der Soko deshalb aktuell u. a. auf die Befragung der betroffenen Hausbewohner, der Hauseigentümer, weiterer Zeugen sowie der Erstellung einer detaillierten Schadensübersicht. Auch sind zeitnah Anwohnerbefragungen avisiert.

Da viele Passanten den Ausbruch und das Fortschreiten des Brandes am Freitagabend letzter Woche vor Ort verfolgt haben, geht die Polizei davon aus, dass es hierzu vielfältiges Bild- und auch Videomaterial gibt. An diesem Fundus ist die Soko sehr interessiert.

Wer entsprechendes Video-oder Bildmaterial besitzt und es den Ermittlern zur Verfügung stellen möchte, wird gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 beim Polizeikommissariat Hann. Münden zu melden.

