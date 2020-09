Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Odenkirchen: Einbrecher und Randalierer gestellt

Mönchengladbach (ots)

Auf der Grünstraße in Odenkirchen hat die Polizei am Dienstagabend, 15. September, gegen 22 Uhr einen 32-jährigen Mann gestellt, der auf dem Friedhof eine Sachbeschädigung und kurz zuvor gegen 21.15 Uhr einen Einbruch an der Talstraße begangen hat.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Polizei gerufen, als er lautes Klirren auf dem Odenkirchener Friedhof gehört hatte und den Täter hatte flüchten sehen. Der 32-Jährige hatte diverse Scheiben der Kapelle eingeschlagen und ein Grab verwüstet.

Während der Sachverhaltsaufnahme der Beamten stellte sich heraus, dass bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Talstraße ein Mann gesehen worden war, dessen Personenbeschreibung genau mit der des Randalierers übereinstimmte.

Die Polizisten nahmen den 32-Jährigen vorläufig fest. Er ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten, hat keinen festen Wohnsitz und konsumiert Drogen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entließ die Polizei ihn wieder, da keine Haftgründe vorlagen. Dem 32-Jährigen stehen nun zwei weitere Strafverfahren bevor. (km)

