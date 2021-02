Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte am Freitagabend, in der Zeit zwischen 18:35 Uhr und 19:30 Uhr, einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Opel Corsa in der Hindenburgstraße und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Opel entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Das Polizeirevier Leonberg bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07152 605-0 zu melden.

