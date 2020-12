Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeugenaufruf der Polizei nach Beschädigung an einem Linienbus

Neuss-ErfttalNeuss-Erfttal (ots)

Am Samstagabend (26.12.), gegen 23:50 Uhr, kam es kurz vor der Haltestelle "Harffer Straße" zur Beschädigung eines Linienbusses. Der Busfahrer wurde durch ein lautes Geräusch im hinteren Teil des Fahrzeuges auf den Vorfall aufmerksam. Eine Scheibe des Kraftomnibusses war gesplittert. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Ein Zeuge sah nach der Tat zwei Unbekannte, die durch eine Passage an der Euskirchener Straße / Harffer Straße flüchteten. Eine Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Die polizeilichen Untersuchungen dauern derzeit noch an.

Weitere Zeugen, die Hinweise zur Identität der Gesuchten geben können, werden um einen Anruf bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 gebeten.

Ob ein Zusammenhang mit den Beschädigungen an den Bussen in Neuss-Vogelsang besteht, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Wir berichteten am 10.12.2020 - 14:07 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/4787810) sowie am 11.12.2020 - 9:26 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/4788298) über die Vorfälle, nahe der Haltestelle "Böhmerstraße".

Möglicherweise handelt es sich auch um Nachahmungstäter. Die Polizei warnt Neugierige: Neben der offenkundigen Sachbeschädigung an dem betroffenen Bus wird auch wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen die Tatverdächtigen ermittelt. Neben Schadensersatzforderungen, erwartet Täter in solchen Fällen auch ein Strafverfahren an dessen Ende eine Geldbuße oder sogar Freiheitsstrafe stehen kann.

