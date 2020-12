Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Traktor verunfallt

RommerskirchenRommerskirchen (ots)

Am 24.12.2020, gegen 02:40 Uhr, verunfallte in Sinsteden ein Traktor mit Anhänger. Der 40-jährige Fahrer aus Frechen befuhr die Bundestraße 59 aus Richtung Allrath kommend in Fahrtrichtung Rommerskirchen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und lenkte offensichtlich zu stark gegen. Der mit Mist beladene Anhänger und der Traktor kippten durch das Fahrmanöver um, wodurch der Fahrer leicht verletzt und ein Teil der Ladung auf der Straße verteilt wurde. Bei der Erstversorgung des Verletzten stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Der leicht verletzte Fahrer wurde einem Krankenhaus zugeführt, von wo aus er nach ambulanter Behandlung und Entnahme einer Blutprobe entlassen werden konnte. Den Traktorfahrer erwartet nun ein Strafverfahren. Seinen Führerschein nahm die Polizei in amtliche Verwahrung. Traktor und Anhänger waren erheblich beschädigt und wurden mit schwerem Gerät durch einen Abschleppdienst geborgen. Die Fahrbahndecke wurde leicht beschädigt. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei mit einem Lichtmastkraftwagen zur Ausleuchtung der Unfallstelle. Die B 59 wurde zur Unfallaufnahme und Bergung für zweieinhalb Stunden komplett gesperrt. (Ro.)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Leitstelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-0

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell