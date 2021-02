Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Wendlingen: Auffahrunfall auf der linken Spur

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 17.55 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung München ereignet hat. Ein 34-Jähriger befuhr in seinem Audi den linken Fahrstreifen zwischen den beiden Anschlussstellen Esslingen und Wendlingen. Er musste verkehrsbedingt bremsen, was ein 22-jähriger Citroën-Fahrer zu spät erkannte und dem Audi auffuhr. Durch den Aufprall drehten sich die beiden Pkw und kamen quer zur Leitplanke zum Stehen. Durch die Kollision wurde der Fahrer im Citroën leicht verletzt, er wurde durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme mussten der linke und der mittlere Fahrstreifen für die Dauer von ca. 1,5 Stunden gesperrt werden. In der Folge kam es zu einem drei Kilometer langen Rückstau. Die Feuerwehr Ostfildern-Nellingen war mit 3 Fahrzeugen und 14 Wehrleuten im Einsatz, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen. Die Verkehrspolizei Ludwigsburg war mit zwei Streifenwagen und zwei Motorrädern vor Ort.

