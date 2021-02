Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sankt Leon-Rot: 75-jähriger Vermisster aufgefunden - Pressemeldung Nr. 2

Sankt Leon-Rot (ots)

Der seit Samstagmorgen aus Sankt Leon-Rot vermisste 75-jährige Mann wurde gegen 10.40 Uhr wohlauf in einem Wohngebiet in Sankt Leon angetroffen. Er wurde wieder in die Obhut seiner Familie gegeben. Die Suchmaßnahmen wurden eingestellt.

