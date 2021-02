Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Unbekannte Einbrecher erbeuten größere Bargeldsumme - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 13:45 Uhr verschafften sich ein oder mehrere unbekannten Täter unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in einem Anwesen in der Pappelallee und entwendeten Bargeld in Höhe einer vierstelligen Summe. Auf bislang unbekannte Weise drangen die Unbekannten zunächst in den Hauseingangsbereich des Mehrfamilienhauses ein und hebelten dann die Eingangstüre zu der Wohnung im Erdgeschoß auf. Die Eigentümerin, die zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht zu Hause war, bemerkte den Schaden an der Wohnungstür und den Verlust ihres Bargeldes nach ihrer Rückkehr und verständigte sofort die Polizei. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat gemeinsam mit der Zentralen Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon: 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

