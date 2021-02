Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Emmertsgrund: Versuchter Betrug durch falsche Polizeibeamte - 84-Jährige geschädigt - Tipps ihrer Polizei

Mannheim (ots)

Eine 84-jährige Seniorin erhielt zur Mittagszeit, am 18.02.2021, einen Anruf einer angeblichen Kriminalbeamtin. Diese erzählte ihr die bereits mehrfach aufgetretene Geschichte, dass es in ihrer Nachbarschaft einen Einbruch gegeben hatte. Nun seien drei Männer durch die Autobahnpolizei festgenommen worden, bei welchen Unterlagen der Seniorin aufgefunden wurden. Diese stellte Rückfragen zu den Unterlagen, die zunächst durch die Anruferin beantwortet werden konnten. Als die Geschädigte jedoch auf die Frage, ob sie Geld und Schmuck zuhause habe, mit Nein antwortete, wurde das Gespräch durch die Anruferin beendet. Zu einer Forderung war es nicht gekommen.

Was sie in solchen Fällen machen können:

- Rufen sie bei geringstem Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen sie sich hierbei die Telefonnummer selbst heraus. - Die Polizei bittet sie niemals um Geldbeträge - Geben sie am Telefon keine Details zu ihren finanziellen Verhältnissen preis - Lassen sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, sondern legen sie einfach auf - Übergeben sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen - Melden sie den Betrugsversuch bei der Polizei, im Notfall auch unter der 110

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell