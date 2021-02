Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall - eine Person leicht verletzt

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Vermutlich aus Unachtsamkeit kam es am Donnerstagmittag gegen 12:00 Uhr im Ortszentrum in der Rohrbacher Straße zu einem Auffahrunfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens in Fahrtrichtung Heidelberg stockte der Verkehr und die Fahrerin eines VW Polo musste ihr Fahrzeug abbremsen. Der Fahrer eines VW, der sich hinter ihr befand, reagierte augenscheinlich zu spät und fuhr auf die hintere Stoßstange des verkehrsbedingt haltenden Polos auf. Durch den Aufprall wurde die Polo-Fahrerin leicht verletzt, so dass sie ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen musste. Der vermeintliche Unfallverursacher blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000EUR. Beide Fahrzeuge konnten ihre Fahrt nach der Unfallaufnahme durch die Polizei fortsetzen.

