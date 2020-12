Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Autofahrerin übersieht Fußgänger - 35-Jähriger auf Zebrastreifen angefahren

WolfsburgWolfsburg (ots)

Schöningen, Schützenbahn 15.12.2020, 07.56 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fußgänger ereignete sich am Dienstagmorgen an einem Fußgängerüberweg in der Straße Schützenbahn. Nach Aussagen von Beteiligten und Zeugen befuhr eine 57 Jahre alte Autofahrerin aus dem Landkreis Wolfenbüttel gegen 07.56 Uhr mit ihrem Seat Ibiza die Salzstraße in Richtung Salinenweg und bog nach links in die Straße Schützenbahn ein. Hier übersah sie einen 35 Jahre alten Fußgänger der auf dem Fußgängerüberweg die Fahrbahn querte. Der Pkw der 57-Jährigen erfasste den Fußgänger der zu Boden stürzte und sich hierbei schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Zeugen und andere Autofahrer kümmerten sich um die Unfallbeteiligten und leisteten dem verletzten Fußgänger Erste Hilfe. Ein herbeigerufener Rettungswagen brachte den Verletzten ins Klinikum nach Helmstedt.

