POL-WOB: VW Multivan T6 entwendet - 25.000 Euro Schaden

WolfsburgWolfsburg (ots)

Königslutter, Adolf-Lüders-Straße 14.12.2020, 20.30 Uh - 15.12.2020, 08.00 Uhr

Einen silbergrauen VW Multivan T6 haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in der Adolf-Lüders-Straße entwendet. Der rechtmäßige Eigentümer hatte am Montagabend gegen 20.30 Uhr seinen fünf Jahre alten VW-Bus in der Einfahrt neben seinem Wohnhaus stehen sehen. Als er am Dienstagmorgen gegen 08.00 Uhr sein Fahrzeug benutzen wollte, stellte er fest, dass es entwendet worden war. Durch den Diebstahl ist dem Eigentümer ein Schaden von rund 25.000 Euro entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft darauf, dass Nachbarn oder Passanten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei im Gerichtsweg, Rufnummer 05353/94105-0.

